Enighet om Nord-Norgebanen i fjæresteinene: – Jernbanen må bygges

nyheter

Ved hjelp av vardebrenning i Harstad, på Evenskjer, i Bardufoss, Ballangen, Setermoen og Tromsø skulle kravet fremmes.

Tromskomiteen for jernbane og Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen er ei tverrpolitisk gruppe bestående av politikere, enkeltpersoner og personer tilknyttet miljøorganisasjoner fra Nordland og Troms. Alle arbeider de for forlengelse av jernbanen fra Fauske til Tromsø og Kirkenes.