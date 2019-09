Inge Bremnes på Rockefeller

nyheter

Knapt et år etter albumet «Har det no å si» ble sluppet, er Inge Bremnes fra Kvæfjord på full fart ut på den norske stjernehimmelen. 19. mars spiller han med band på Rockefeller. Ryktene sier også at han snart kommer med ny musikk.

Inge Bremnes slo gjennom rundt midten av dette tiåret, med radiolistede og høytstrømmede låter som «Ka du håpa på» og «Himmelblå», alle selvskrevet på eget språk og mål. Bremnes regnes som en av vår generasjons fremste norske sangere og låtskrivere – med drøye fire millioner strømminger til dags dato.

Fra sin base i hovedstaden har Inge Bremnes de siste årene fylt små og store konsertlokaler over hele landet.