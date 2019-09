Dette jobber politiet med lørdag

nyheter

Mosjøen: 11.32: Politiet har fått melding om at det ligger isolasjonsmatter / -plater i veibanen i Hjartåsen Tunnel, RV 78. Politi er på vei for å sjekke.

Tromsø: 11.03: Politiet søkte i morgentimene uten resultat etter to personer som tilsynelatende stakk av fra promillekontroll, i det de parkerte bilen sin like før kontrollpunktet og sprang til skogs. Bilen er registrert på et utenlandsk firma og politiet gjør videre undersøkelser.

Vestvågøy: 11.00: UP har avholdt promillekontroll på Storeide. 114 førere kontrollert. Alle var edru.

Bodø: 07.08: En mann i 30-årene er pågrepet for skadeverk ved ruteknusing. Vedkommende mistenkes også for bruk av narkotika. Sak opprettes og siktede avhøres i løpet av dagen, sa politiet i den første meldingen om saken. Rundt klokken 11 forteller politiet at fire nye tilfeller av skadeverk på vinduer og dører er meldt inn. Skadeverkene er utført i samme område og tidsrom (Bodø sentrum). Politiet setter dette i sammenheng, spor er sikret.

Tromsø: 03.52: Beruset mann i 20 årene innbringes og settes i drukkenskapsarrest. Vedkommende hadde tidligere i natt fått et pålegg om å holde seg borte fra Stortorget frem til kl. 0800. Det klarte vedkommende ikke og blir anmeldt for forholdet.

Tromsø: 03.50: Mann i 20 årene innbragt og satt i drukkenskapsarrest fra et av byens utesteder. Var involvert i tilløp til slagsmål før innbringelsen.

Tromsø: 02.32: Jente i 20 årene bortvist fra sentrum frem til kl. 0800 grunnet beruselse.

Harstad: 02.02: Politiet måtte tilkalles for å roe ned en fest på Sama i natt. Les mer her

Tromsø: 00.29: Mann i 30 årene fremstilles for blodprøvetaking etter mistanke om kjøring av bil i alkoholpåvirket tilstand i Movika. Et vitne til kjøringen handlet resolutt og tok nøklene fra mannen og holdt kontroll på vedkommende til patruljen var på stedet. Sak opprettes.