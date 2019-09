– Har veldig lyst til å fortsette som ordfører

nyheter

20 minutter før valglokalene stengte i Kvæfjord rådhus klokka 20.000, fikk vi en rask prat med den sittende ordføreren i kommunen. Spørsmålet er om han fortsatt er sjefen, etter at det nye kommunestyret har konstituert seg?

– Man har jo registrert at spesielt Senterpartiet har en enorm nasjonal medvind i ryggen. Mine skuldre er likevel lave. Jeg både håper og tror at jeg kan få fortsette som ordfører for Kvæfjord også de neste fire årene. Nå som lokalene stenger, er det ikke mer vi politikere kan gjøre. Nå bestemmer velgerne, konstaterer arbeiderpartimannen.