Jørgen og Jakob mener det er for lite aktiviteter og tilbud for unge: – Byen må bli mer attraktiv

Begge er harstadværinger og vokst opp i byen. De siste årene har flere av vennene deres flyttet fra byen for å satse på studier og jobb. Ifølge dem har mange av vennene sagt at de ikke vender tilbake til byen fordi det ikke er arbeidsplasser og sosialt nettverk.

– Én grunn til at jeg vurderer å flytte, er mangel på studier. Det er ikke slik at jeg forventer at det skal være alle slags studier her, men jeg tror Harstad som by ville nytt godt av flere studieretninger i forhold til å få flere folk til byen og skape bolyst, sier Solvang Lund, og legger til at da bør også relevante arbeidssteder være til stede.