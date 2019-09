Dette er den mest populære ordførerkandidaten i Harstad

nyheter

I en undersøkelse utført av Respons Analyse svarer 35 prosent av de spurte i Harstad at de ønsker Kari-Anne Opsal som ordfører i Harstad.

På andreplass kommer Høyres Einar Mustaparta som får 18 prosent oppslutning. På delt tredjeplass kommer Senterpartiets Espen Ludviksen med 13 prosent oppslutning. Eivind Stene fra Fremskrittspartiet foretrekkes av 9 prosent av de spurte. Venstres Even Aronsen kommer like under med 8 prosent. Deretter svarer 5 prosent at de ikke ønsker noen av alternativene mens 13 prosent sier at de ikke er sikre. Undersøkelsen baserer seg på 602 svar.