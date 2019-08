nyheter

Ordfører Kari-Anne Opsal klatret mandag til topps i rådhustårnet for å heise regnbueflagget sammen med leder i Harstad Pride, Regina Steen Bergman, nestleder Margrethe Killengreen og Kristine Sundet. Også Senterpartiets Espen Ludviksen var med på flaggheisingen i klokketårnet mandag formiddag.

– Jeg synes det er flott at vi har mennesker som trår til og lager masse flotte arrangementer i byen med Harstad Pride. Jeg er glad for at Harstad kommune kan bidra på flere måter, sier Opsal.