Erna la ned grunnsteinen

Mange små og store evenesværinger hadde møtt fram for å overvære begivenheten, for både elever og voksne har gledet seg til å kunne flytte inn i et nytt skolebygg etter at en av fløyene på den gamle skolen brant ned først i januar 2017.

Ferdig høsten 2020

En av dem som har gledet seg mest, er rektor Kjersti Markusson som med sine velkomstord kunne fortelle at dette antakelig var første gang en grunnsteinsnedleggelse fant sted i Evenes. I boksen med grunnsteinen la hun et bilde av skolen slik den ser ut i dag. Distriktssjef Bård Hansen i Bjørn Bygg AS benyttet anledninga til å legge tegningen av den nye skolen i boksen samtidig som han fortalte at byggingen per i dag ligger litt etter skjema.