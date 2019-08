nyheter

Jeg var på en historisk vandring langs Akerselva. Jeg visste at det var stolper langs ruta, så det var en del av motivasjonen. Med én gang det ble pause, løp jeg opp til stolpen – og så var det en til som løp, forteller Liv Langberg (57) fra Hurum.

Og den andre som løp, var Mona Ekeheien (63) fra Asker. Her, ved stolpe 167 langs Akerselva, traff Liv og Mona hverandre tilfeldig for første gang. Det ble begynnelsen på et ekte stolpevennskap.