ISAK imponerte: Kom gjerne igjen tre ganger til

nyheter

Begrepet «norgesvenn» blir ofte brukt om utenlandske artister som gjentatte ganger besøker landet vårt.

Etter to opptredener under Festspillene i Nord- Norge i løpet av to år, og nylig under Markomeannu i Evenes, tør vi påstå at Ella Marie Hætta Isaksen har blitt nærmest en «Harstadvenn». Og godt er nå ennå det.