Dette gjør kommunen for å sikre økt valgdeltakelse i 2019

Valgansvarlig i Harstad kommune, May-Unni Olsen, sier at en etter vedtak i kommunestyret vil bruke en rekke virkemidler for å øke valgdeltakelsen ved kommune- og fylkestingsvalget i Harstad i 2019.

– Vi har blant annet åpnet for stemmegivning tre dager i uka (tirsdag, onsdag og torsdag) om ettermiddagen ved Amfi Kanebogen. Det har blitt meget positivt mottatt, forteller May-Unni Olsen, om et av flere tiltak som kommunen gjør for å øke valgdeltakelsen i Harstad. Vi har også forhåndsstemmemottak ved Bjarkøy Helse- og omsorgssenter samtidig med institusjonsvalget lørdag 31. august.