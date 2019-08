Psykolog svarer: Derfor stemmer vi som vi gjør

nyheter

Ingunn Skre er førsteamanuensis i psykologi ved UiT, og sier at det finnes to hovedfaktorer for hvor våre politiske meninger kommer fra.

– Kjerneverdier og hjertesaker er åpenbart viktig for hvilket parti man velger. For eksempel om man vil ha et delingssamfunn eller et mer individualistisk samfunn, sier Skre til iTromsø.