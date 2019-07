Fornuftig Frp-utspill om kriminalitet

At forbrytere i denne kategorien kan vandre fritt omkring, skaper utrygghet og bidrar til å svekke tiltroen til både asylinstituttet og rettsstaten

nyheter

Det sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og Sylvi Listhaug, partiets første nestleder, i et utspill i VG. ”Paradoks” er ikke å ta for sterkt i. Både terrorister og andre drapsmenn, voldtektsforbrytere og tunge kriminelle med ugjerninger fra asiatiske og afrikanske land kan uten større vanskeligheter ta seg hit som falske asylsøkere. Selv om de avsløres, og ikke har asylrett, har norske myndigheter ikke mulighet til å returnere dem dersom de risikerer dødsstraff eller umenneskelig behandling i hjemlandet, et prinsipp som må holdes i hevd. Men andre steder å sende dem, finnes jo ikke. Ifølge Kallmyr opprettet myndighetene sak på 47 personer i denne kategorien bare i 2017.

Dette gjelder personer som mistenkes for, eller notorisk har begått, alvorlig kriminalitet. Å få frem beviser som holder i en norsk rettssal, kan imidlertid være mer enn krevende. Samtidig spørs det hvor avskrekkende det virker med en dom i et land med langt lavere strafferammer og en helt annen human fangebehandling enn der hvor forbrytelsen fant sted.