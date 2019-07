nyheter

Skuespiller Per Kjerstad har selv vært med på rigginga av amfiet i Kjærfjordstua, og han kunne allerede fredag fortelle at det meste var klart til helgas tre forestillinger. Med plattinger lånt fra Harstad Kulturhus er den gamle skolestua forvandlet til et intimt teaterlokale der publikum kommer tett på det som skjer.

Jappetida på 80-tallet

Forestillinga denne gangen har fått tittelen «1980 – Aker Brygge», og Per tror den vil falle i smak.