Teodor (15) har sommerjobb på havet

Ungdomsfiskeordningen er en ordning for ungdom mellom 12 og 25 år i regi av Fiskeridirektoratet og fylkene, og hensikten er blant annet at ungdom skal få et innblikk i fiskeyrket og fiskerinæringen. Tilbudet går ut til ungdom i hele landet, og gjelder i perioden fra 17. juni og frem til 9. august.

Båt ikke noe problem

Teodor Larsen-Vestjord er 15 år og har lenge gledet seg til å få komme i gang på havet. Nå i nesten én måned har han fått prøve et yrke som kan bli hans fremtidige arbeidsplass.