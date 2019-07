Hagebyveien blir ytterligere forsinket: - Neppe klar til skolestart

nyheter

Ifølge prosjektleder for Harstadpakken, Hans Arne Haugland, skulle veien i henhold til kontraktavtale overtas av Statens vegvesen fra entreprenøren 23. juli.

Kommunen er informert om ødelagt rekkverk: – Må det skje en ulykke? Ole Wegard Sandberg i Skoltenstien på Sama har, sammen med naboene gitt kommunen beskjed om faren som spesielt gående i veien utsettes for.

Døgnmulkt

– Dette kommer ikke til å skje da avtalen sier at vi skal varsles i god tid før overtakelse. Vi vet også at asfalteringen som nå pågår avsluttes til helgen for en to ukers feriepause. Dermed tyder det meste på at veien ikke blir ferdig og klar for åpning til skolestart, sier Haugland og føyer til: