Universitetet får samlingsbasert barnehageutdanning: – Glade for at vi lykkes

nyheter

Viserektor Kriss Rokkan Iversen ved UiT sier at dette var en etterlengtet utdanning å få til Harstad.

– Bakgrunnen til at vi nå jobber for å realisere en ny modell for samlingsbasert barnehagelærerutdanning ved UiT, er den nye bemanningsnormen for barnehager, som krever flere pedagogiske ledere ved hver barnehage, sier hun.