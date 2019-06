Kystkulturdagan har 10-års jubileum

nyheter

Dette skriver Lødingen kystlag i en pressemelding. Fortellingene vil blant annet fokusere på slitet og om gleden ved å få det til, og ikke minst om humoren som berga mange fra sorg og smerter.

Lødingen Kystlag samarbeider med Vestbygd Husflidslag og Møllevollen Gård/Den Sorte Gryte om arrangementet i Voje. De har 10-års jubileum i sommer, og gleder seg til å vise fram bygda på sitt aller beste.

Arrangørene forventer over 2000 besøkende, og satser på at værgudene er snille. Kystkulturdagan får besøk av to «nestorer» i Nord-Norsk Fortellerforum, Hilde J Hansen fra Alsvåg og Steinar Jacobsen fra Stokmarknes. På lokalet vil de gi smakebiter fra sitt innholdsrike fortellerliv, med tonefølge av Vidar Nilsen på piano.

Bygdas egen kjente forfatter, Sølvi Ytterstad gir en Lyrikkaften i Vestbygd Kirke. Hun vil få tonefølge av organist Christoffer Briggs. Disse vil også stå for åpninga av kystkulturdagene, opplyses det.

Kystkulturdagan tjuvstartes med en teaterforestilling «Den siste viking», basert på Johan Bojers legendariske roman fra 1921 om lofotfiskere fra Nord-Trøndelag. Stikkorden er livberging, mismot, samhold og glede. Det er turnéteateret i Trøndelag som skal i bresjen.