– Tomtevalget for den videregående skolen er gjort i ren desperasjon for å skape liv i sentrum. Det hele er bare tragisk

nyheter

Det mener SV-politiker Edvin Eriksen. Han og partiet har kjempet hardt mot at ny videregående skole for Sør-Troms skulle havne i Seljestadfjæra. I går ble det kjent at fylket har signert avtalen, og nå står som eier av tomta.

Strykkarakter

– Det som har skjedd i denne saken står til stryk. Fylkesråd for utdanning lovet at personalets vurderinger og behov skulle veie tyngst når tomtevalget skulle avgjøres. Det motsatte skjedde. Fylkesrådet lyttet mer til sentrale røster i Harstad Ap og Harstad Venstre, som for enhver pris ville ha skolen nær sentrum for å skape liv og røre i byen. Det tror jeg ingen ting på, sier Eriksen.