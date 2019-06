Ni millioner til Evenes

nyheter

Evenes kommune søkte om tilskudd i kompensasjon for kommunale utgifter i forbindelse med etableringen av Evenes flystasjon. Det ble søkt om tilskudd til blant annet planarbeid, juridisk kompetanse og kommunikasjonsarbeid.

− Økt aktivitet på Evenes flystasjon er gode nyheter for lokalsamfunnet. Det er derfor viktig at kommunen er et godt vertskap for både luftforsvaret og de ansatte som vil bosette seg i området. Kommunen er allerede godt i gang med arbeidet for at etableringen av flybasen skal fungere godt for både kommunen, innbyggerne i kommunen og luftforsvaret, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.