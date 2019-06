Dette skjer i retten onsdag: Begynner på dokumentbevisene

nyheter

Den første uken i retten ble først og fremst brukt på å ta forklaringen til de involverte partene.

Andre uka i retten vil gå med på vitneforklaringer, og onsdag starter dagen med at sakkyndig Anne-Lill Ørbeck forklarer seg om den 26 år gamle fornærmede mannen som er lettere psykisk utviklingshemmet. Dette går for åpne dører.

Deretter skal et vitne fra aktors side forklare seg, og videoavhøret som spilles av fra Sør- Trøndelag tingrett går for lukkede dører.

Etter lunsj skal politibetjent Ørjan Ribe forklare seg før dokumentasjonen vil bli lagt frem. Det er ikke lukkede dører etter lunsj. Det er planlagt at bevisene legges frem onsdag og ferdigstilles da, og at det dermed er rettsfri torsdag.

I forrige uke fikk vi høre forklaringene til de tre fornærmede:

* Fornærmet (25): Ludvigsen skal ifølge tiltalen ha skaffet seg seksuell omgang med denne asylsøkeren over en periode på seks år fra 2011 til 2017. Deler av dette var i perioden mens Ludvigsen var fylkesmann, fram til 2014. Både fornærmede og tiltalte har forklart at 25-åringen var med ham på hytta, hjemme og at de møttes i Oslo. Ludvigsen har innrømt å ha hatt seksuell omgang med vedkommende tre ganger i Oslo, men benekter alt annet. Han hevder at det var ønsket og frivillig fra begge parter.

* Fornærmet (26): Mannen, som er lettere psykisk utviklingshemmet, skal ifølge tiltalen ha blitt oppsøkt av Ludvigsen i sitt hjem på ungdomshjemmet på Silsand. Ludvigsen har også overlevert statsborgerskap til fornærmede i en seremoni. Fornærmede hevder at Ludvigsen tilbød ham 1.100-1.200 euro for sex på et hotellrom i Oslo. Ludvigsen hevder at han ikke kjenner ham godt, og benekter å ha hatt seksuell omgang med asylsøkeren. Fornærmede var ikke til stede i retten, men det ble spilt av et 2,5 timer langt tilrettelagt avhør.

* Fornærmet (34): Ifølge tiltalen skal Ludvigsen ha hatt seksuell omgang med mannen på to parkeringsplasser i Tromsø, samt på Amalie hotell i Tromsø sentrum. Mannen hevder at Ludvigsen skulle hjelpe ham med statsborgerskap, bolig og jobb. Ludvigsen erkjenner å ha møtt ham, men benekter at de har hatt seksuell omgang.

Torsdag fikk Ludvigsen komme til orde, etter å ha sittet stille og fulgt med på forklaringen til de fornærmede. Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, men innrømmer å ha hatt sex med 25-åringen ved tre anledninger i Oslo.