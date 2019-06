Dette jobber politiet med mandag

nyheter

Nordkjosbotn: Klokken tre i natt kom det melding om tre hester i vegbanen i 90-sonen på E8 nord for Nordkjosbotn i retning mot Tromsø. Det var da uvisst hvem som var hestenes eier. Vegtrafikksentralen ble varslet. Etterhvert ble eier funnet og varslet. Og 03.38 meldte politiet at hestene var ivaretatt av sin eier.

Oteren: UP hadde sømdag kveld fartskontroll på Oteren. Ett førerkort ble beslaglagt grunnet prikkbelastning. 22 førere fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste fart ble målt til 74 km/t i 50-sone.

Skredmoen, Rana: Laserkontroll søndag kveld. Fire forenklede forelegg og tre førerkortbeslag; 116 km/t, 121 km/t og 125 km/t, alt i 80-sone.