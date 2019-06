Å handle lokalt er et valg du tar

nyheter

Dersom lokale butikker skal overleve, må vi våkne opp og endre holdninger. Hvis ikke vil vi garantert oppleve et større frafall i den lokale handelstanden enn vi har sett til nå.

Butikkdød og tomme vinduer rammer bykjernene også i Harstad, Tromsø og Finnsnes — og også mindre steder som Andenes. I en artikkel i Andøyposten fredag sier Lars Framvik, som eier og driver Andøy Sport, kloke ord. Han peker på at det å «handle lokalt» handler om noe større enn bare det å kjøpe en vare over disk i en lokal butikk. Det handler om å opprettholde arbeidsplasser, være et attraktivt bosted og sørge for skatteinngang til kommunen, som igjen fører til bedre tilbud til innbyggerne. Det handler kort og godt om å skape et levende lokalsamfunn.