Spratt sjampisen for nyhavna

Stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen (Frp) og Kent Gudmundsen (H) troppet opp på moloen på Engenes fiskerihavn på Andørja med 103 millioner kroner i lomma. Bakgrunnen for besøket er at regjeringa har besluttet at Engenes havn skal bygges ut ved hjelp av forskuttering.

For ordfører Dag Sigurd Brustind i Ibestad kommune betyr det mye.