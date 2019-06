Ludvigsen skal ha forsøkt å påvirke hvor fornærmede ble bosatt

nyheter

Fredag inntok Dizdarevic vitneboksen for å forklare seg om kontakten hans med Svein Ludvigsen (72). På spørsmål fra aktor Tor Børge Nordmo om Ludvigsen hadde involvert seg i enkeltsaker, bekreftet han det.

– Han involverte seg i to bosetningssaker. En tilbake i 2011 og en for to år siden, opplyste regiondirektøren.