Aldesas samfunnskontakt i Harstad, Besikt AS, og Byggesystemer Harstad har problemer med å få ut penger fra selskapet, skriver Byggeindustrien.

Knut Bjørklund i Besikt AS vil ikke kommentere overfor Byggindustrien annet enn at han føler seg trygg på å få pengene han har utestående. Tall fra Experian viser ifølge Byggindustrien at Besikt AS har hatt to inkassokrav mot Aldesa det siste halvåret. Det ene i november i fjor var det største, 265.000 kroner. Ett inkassokrav i april var på 4500 kroner.