Fv. 7575 rundt Rombaksfjorden blir de neste ukene stengt for trafikk i perioder på to timer. Fjellsiden mellom Ornes og Rombaksbrua skal renskes for stein for å redusere risiko for steinsprang, opplyser Statens vegvesen.

Som et ledd i oppgraderingen av fylkesveien er det identifisert 21 punkter på strekningen mellom Ornes og Rombaksbrua som bør renskes for stein. Arbeidet med dette starter etter planen tirsdag 11. juni og skal gå gjennom sommeren.