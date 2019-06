Boligmarkedet i Harstad preges av høy aktivitet og prisvekst

nyheter

Det forteller Odd Sverre Holte i DNB Eiendom.



– Det er stor aktivitet i markedet og den moderate prisutviklingen vi har hatt så langt i år fortsatte i mai, sier Holte.

Så langt i 2019 er det i Harstad solgt 37,8 prosent flere boliger enn i samme periode i fjor, og det ble lagt ut 10,9 prosent flere boliger for salg i mai sammenliknet med i fjor, viser tallene fra Eiendom Norge.



– Det begynner å bli oppsiktsvekkende at gjennomsnittsprisen for mai går opp med hele 4,2 prosent fra april til mai samtidig som det er et større utbud av eiendommer ute på markedet. Gjennomsnittprisen varierer fra måned til måned og er en trend som vi har sett over tid. Det er godt å se at boligmarkedet i Harstad er velfungerende i en tid med større utbud av eiendommer og det ventes at dette skal vare fremover, sier Holte.



Boligprisene i Norge er nå 1,8 prosent høyere enn for ett år siden.