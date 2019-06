Leverte borekatamaran

nyheter

Båten er ifølge en pressemelding optimalisert for grunnboring i sjø. Fartøyet er blant annet utstyrt med kran og vinsjer for posisjonering av fartøyet. Sentralt i utrustningen er selve boretårnet inkludert plass for oppbevaring av boreutstyr.

Rederiet har i valg av løsninger lagt stor vekt på sikkerhet under arbeidsoperasjoner på dekk samt komfort for mannskapet som tilfredsstiller en moderne arbeidsplass. Båten er derfor bygget med et romslig rorhus, stort dekkshus med bysse/messe samt plass til overnatting for mannskapene. Dette bidrar også til mer effektiv drift av fartøyet, mener verkstedet.