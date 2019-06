Marshel (46) endte i rullestol etter UNN-operasjon: – Det er som å være i helvete

nyheter

iTromsø møter Marshel Jeprem (46) hjemme i leiligheten på Tomasjord. Ved hjelp av krykker beveger han seg sakte fremover mens det høyre beinet slepes etter han. Men for det meste sitter han i rullestol.

I 2013 ble Marshel operert for artrose i kneet, også kalt slitasjegikt. Men ifølge 46-åringen gikk noe galt under operasjonen, og da han våknet i sykehussenga skal beinet ha vært helt stivt. Nå er han avhengig av rullestol for å komme seg noe sted.