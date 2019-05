Sunniva bruker musikk i jakten på bedre folkehelse

nyheter

Det er ikke bare Sylvi Listhaug som slår et slag for folkehelsebegrepet i Norge for tiden. Fredag 31. mai ble albumet «Evig OK» sluppet. Folkehelsa heter bandet bak utgivelsen, og en av fire musikere som er involvert, er harstadværingen Sunniva Molvær Ihlhaug. Den oslobosatte kvinnen tilbrakte barne- og ungdomsårene i Harstad, hvor hun blant annet var fiolinelev ved byens kulturskole. I de tre musikklinjeårene på Heggen var hovedinstrumentet gitar. Hun kan skilte med en mastergrad i musikkterapi fra Norges musikkhøgskole, og hun er, i tillegg til å fronte en gryende artistkarriere, brennende opptatt av at musikk og kultur er for absolutt alle, også de med ulike funksjonshemninger.

Ekstra kommunikasjonskanal

– Alle mennesker har rett til kulturopplevelser, forteller Ihlhaug overbevisende på telefon dagen før plateslipp. Til daglig jobber hun med multifunksjonshemmede og utviklingshemmede i både en barnehage og i kulturorganisasjonen Dissimilis. Musikk er hennes viktigste kommunikasjonsverktøy, og hun anser seg selv som heldig som har et verktøy som gir henne en ekstra kanal for å nå inn til de menneskene hun jobber med. – Musikk er et språk de fleste skjønner, uavhengig av funksjonsnivå, fortsetter hun.