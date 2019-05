Mann fra Midt-Troms skal ha betalt for direkteoverførte overgrep

nyheter

Forholdet skal ha skjedd i 2014. På dette tidspunktet var de tre jentene 14, 15 og 18 år gamle.

Mannen fra Midt-Troms, som nå står tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år, skal ha betalt for overgrepene, som han så fikk overført via webkamera.