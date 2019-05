Administrasjonen i Troms slakter forslag til ny ledelsesstruktur: – Ikke på noen måte tilstrekkelig eller forsvarlig

nyheter

Politikerne i Troms og Finnmark har bedt administrasjonen utarbeide et forslag til nytt organisasjonskart og ledelsesstruktur. En prosjektledelse bestående av de to øverste administrativt ansatte i de to fylkene, stabssjef Stein Ovesen i Troms og fylkesrådmann Øystein Ruud i Finnmark har lagt fram skisser til nye organisasjonskart og ledelsesstruktur for det nye Troms og Finnmark fylkeskommune, som skaper stor misnøye blant flere ledere i administrasjonen i Troms.

Prosjektlederne har lagt fram to ulike skisser. En «divisjonsmodell», og en «tvillingmodeller» i to ulike varianter, som i stor grad går ut på å gjøre så lite endringer som mulig fra dagens struktur med to ulike organisasjoner