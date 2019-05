Dømt for hatefulle ytringer

nyheter

I tillegg skrev han at de bevisst spekulerer i at egne reinsdyr skal bli påkjørt og drept, for å skaffe seg erstatning fra staten. Selv hadde han ingen betenkeligheter med å kjøre på rein.

Dette har nå to rettsinstanser funnet er for sterk kost til at det kan stå ustraffet. Han er nå dømt i lagmannsretten. Ytringene kom mannen med på Avisa Nordlands facebooksider i fjor sommer. Det var en leser som varslet om ytringene. Avisa stengte feltet for ytterligere kommentarer, og leseren valgte selv å anmelde forholdet.