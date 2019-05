Venstre og Ap går hardt ut mot Fremskrittspartiet og kaller utspillet om Harstadpakken for valgflesk

nyheter

– Jeg er ikke overrasket over at Frp ønsker å trenere enhver bompengefinansiert veiutbygging i landet. Konsekvensen av det blir mindre vei, mindre kollektivtrafikk, mindre gang- og sykkelveier, sier førstekandidat i Venstre, Even Aronsen.

Ikke Harstadpakken

Samferdselsdepartementets brev om nye retningslinjer for porteføljestyrte bompengepakker er utformet slik at det gir rom for fortolkninger, og det er fortsatt usikkerhet om hvordan det skal leses, sier Maria Serafia Fjellstad.