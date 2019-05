Dette jobber politiet med tirsdag

nyheter

Hemnes, E6 ved Bjerka: Trafikkulykke, bil kjørt av veien og trillet rundt. To personer i bilen, begge har kommet seg ut av kjøretøyet. Nødetatene på vei til stedet, meldte politiet klokken 07.05.

Lofoten, Napp: Litt over klokken ett i natt var det bekreftet brann i ei rorbu. Ingen personer i bygget. Ikke fare for spredning til omkringliggende bebyggelse. Klokken 02.40 kom meldingen om at brannen var slukket. Fore personer befant seg i bygget da det begynte å brenne. Disse ble sjekket av helsepersonell på stedet, ingen er skadd. Klokken 07.12 meldes det at brannen har blusset opp igjen og at brannmannskaper er på plass for å etterslukke.