I denne sammenheng skal vi se på ett, eller kanskje tre? Og, når vi proklamerer at Harstad er korbyen i nord, kan vi dessverre ikke full-dokumenter det. Det finnes nemlig ingen samlet oversikt; verken over hva korene het, når de ble stiftet, og slett ikke hvem som ledet dem og hvor lenge de holdt på. Det at Harstad Mandskor kom til i 1913, og at blandakoret Toneveld ble stiftet i 1927 er kjent. Og i vår samtid har vi massevis av kor innen politiske og frivillige organisasjoner så vel som de mer sakrale sammenhenger – barnekor, ungdomskor, damekor, blandakor og mannskor.

