Her er 17. mai-talen som ble holdt på Borkenes

Dette opplyser Jan Meyer i en epost til Harstad Tidende. Det var forøvrig Kvæfjord idrettslag sto for 17. mai arrangementet på Borkenes. Cirka 600 mennesker koste seg i sola.

Toget startet fra Rådhusplassen med sang av elever ved Borkenes skole – 1.-4. klasse under ledelse av Anne Semb. Toget med speiderne i spissen og skolemusikken, barnehagene og Borkenes skole gjennomførte samme rute som årene før.

Mannskoret og blainnakoret og foreninger og folk fulgte på i toget som fulgte ruta via Borkenes Bosenter (BOAS) til Sykeheimen og til Kirka. Der hedret ordfører Torbjørn Larsen kvæfjæringer som falt under andre verdenskrig, og la ned krans på bautaen. Kvæfjord Mannskor sang før og etter talen. Gudstjenesten i kirka fulgte etter på, forteller Meyer.

Kvæfjordhallen var arena for fortsettelsen av feiringen. Her ble alle stolene vel 550 stoler besatt og kaffe, te, brus, is og pølser var tilgjengelig. 60-70 kaker var gitt av kvæfjeringer til arrangementet. Håndballgruppa og fotballgruppa i idrettslaget hadde ansvaret for kafedriften, og friidrettsgruppa tok seg av leker for barna der 80 barn deltok.

Skolemusikken fulgte opp med tre marsjer og så overtok Mikkel-Per Nilsen Sara med sine samiskspråklige elever fra Borkenes skole.

– Mikkel-Per har laget en egen joik som beskriver Kvæfjord idrettslag som ble urframført på Jubileumsfesten (100 år) til Kvæfjord idrettslag 27. april. Elevene sang en egen sang på samisk og Mikkel-Per tok også joiken som han framførte på Samisk Grand Prix i Kautokeino. Til slutt er det hovedtalen som er vedlagt med Ja, vi elsker etter talen sunget av Kvæfjord Mannskor, forteller Meyer.

Her er 17. mai-talen i sin helhet:

Gratulerer med dagen. I dag -17. mai- feirer vi Norges nasjonaldag. Bakgrunnen for denne dagen er utarbeidelse av Norges Grunnlov som ble undertegnet av presidentskapet i Riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai 1814.

Den danske prinsen Christian Fredrik ble så enstemmig valgt til Norges konge av et uavhengig Norge. I riksforsamlingen var det ingen representanter fra Nord-Norge.

Etter en kortvarig krig med Sverige sommeren 1814 ble det våpenhvile og Norge måtte gå inn i en union med Sverige, men beholdt Grunnloven med en endring knyttet til unionsinngåelsen.

I tidsperioden etter unionsinngåelsen var det mange forsøk på å feire 17. mai, men de fleste forsøk ble stoppet av myndigheten styrt av Svenskekongen Karl Johan som i 1828 la ned et utrykkelig forbud mot forsøkene på feiring.

Norge beholdt sitt Storting og en regner med at 17. mai ble innstiftet som nasjonaldag i 1836 da Stortinget feiret 17. mai for første gang. Før dette var det mange små feiringer.

Barnetogene med musikkkorps var sentralt i feiringen av 17. mai. 17. mai som helligdag og flaggdag ble offisielt innstiftet etter krigen i 1947. Måten vi feirer vår nasjonaldag er spesiell i internasjonal sammenheng. Ingen militærparader som mange andre land gjennomfører på deres nasjonaldager. Barnetog og folketog med musikkorps er vår måte å feire nasjonaldagen på.

Hvordan var det i Kvæfjord i årene opp mot 1814? Vår historie i Kvæfjord er viktig å reflektere over ved en slik anledning som dette.

I årene fra 1801 og fram til 1814 var det hungersnød i vårt område og dødstallene var mange i disse årene. Også kyrne på båsen døde av mangel på for. Fiske på fjordene slo feil og avlingene til husdyrene var katastrofale. Poteten som stammer fra Sør-Amerika kom til Norge i 1757 etter en beskrivelse på en gård utenfor Arendal.

Poteten ble redningen for mange små bygdesamfunn i Norge også i Kvæfjord hvor poteten kom i slutten av 1700 tallet. Det kom til Kvæfjord fra Sverige med rallare eller samer fra Jukkasjervi som flyttet rein til Kvæfjorden. I deler av Kvæfjord var mange av samisk ætt som levde av småbruk med sauer, kyr melkerein og fiske. Men i årene før 1814 beskriver Bygdebøker i vårt område at poteten som ble tatt opp i september var som erter.

Leopold von Buch som reiste rundt i Nord-Norge beskriver at snøen lå på åkrene i Nord Norge helt fram til 22. juni 1807. Han beretter videre at det var et trøstesløst syn å se snøen i Tromsø over alt samme år i juli.

Befolkningsendringene i Kvæfjord viser en sterk reduksjon i årene 1801 og fram til 1815 mens det i perioden fra 1815 og utover skjer en sterk økning i befolkningstilvekst i Kvæfjord. Dette skyldes u-år på land og feilslått fiske på fjordene i årene før 1814.

I tillegg var Napoleonskrigen i Europa. Danmark – Norge var alliert med Napoleon og Frankrike. England blokkerte muligheten for handelen mellom Nord-Norge og Bergen. Korn som var viktig var vanskelig å hente fra Bergen og uårene gjorde at bygg- kornet råtnet på rot disse årene. I 1809 og 10 kom det snø og hagl i juli som ødela kornet. Høyberginga fikk tre uker med kraftig regn slik at foret ble liggende å rotne på marka.

Blant de svært få gårdene i Troms Fogderi der kornet kunne brukes til såkorn neste år ble gården Vebostad på Kveøa nevnt av Sorenskriver Ås i en rapport til Amtmannen i 1809.

Da var det Nord-Norge fikk hjelp fra Arkhangelsk i Russland der en kunne hente rug som var flettet som matter. Dette bidro til livredding for mange også i Kvæfjord.

Jens Fochsen på Hemmestad tok sjansen i 1811 og fraktet med jekta Inger Marie en stor last med 9 våger rugmatter og 10 tønner med tjære fra Arkhangelsk. I 1814 utfordret han igjen skjebnen og dro til Bergen med fisk. På tilbaketuren hadde jekta med seg korn og brennevin. Jekta ble kapret utenfor Stadt av et engelsk krigsskip. Prisemannskap kom om bord og det ble en heidundrende kalas med all spriten om bord. Engelskmennene ble satt i småbåtene og skøvet fra og Inger Marie kunne seile tilbake til Hemmestad med kornet. Men uten brennevinet. Denne historien er en historie som er fortalt gjennom historien og historien har lett for å bli forandret etter som årene går.

Dette viser at befolkningen i Kvæfjord var mer opptatt av å skaffe mat til seg selv og budskapen på gårdene enn å tanken om Grunnlov og det som skjedde på Eidsvoll.

Kvæfjord idretteslag 1919 - 2019

I år feirer vi at Kvæfjord idrettslag er 100 år. Laget ble stiftet 6. mars 1919 på UL FRAM. Dette er kvæfjordhistorie som ikke bare viser idrett, men ativiteter som skapte glede og gode opplevelser og som også skapte fellesskap og vennskap.

Vi har gjennom historien hatt mange gode enkeltutøvere og dersom en skulle trekke fram noen så er det særlig Oddrun Lange Hokland med to kongepokaler, Norgesmester flere ganger på 80 m hekk, i 3-kamp, 5 kamp og ikke minst i lengde og lengde uten tilløp, spyd, høyde. Hun deltok i lengde og femkamp under OL i Tokio 1964.

Da hun flyttet til Kveøya var hun et viktig inspirator til utviklingen av friidretten i Kvæfjord sammen med mange andre.

Vi har utøvere i dag i norgestoppen som Hilde Aders i maraton, Magnus Vesterheim i skimaraton og ungdommer i friidrett som Jan Helge Westerås med Norgesrekorden for 14 åringer i 2018 og Emil Helsingeng og Heine Elvevoll som var i Norgestoppen og som fortsatt er gode utøvere i sprint. Jeg vil også nevne våre hoppere på 1950-tallet som Størker Iver Størkersen, Sigmund Moholt og Tor Jakobsen som var blant de beste hopperne i Nord Norge. Tor var en fremragense målvakt og en historie fra en fotballkamp i Gryllefjord beskriver Tor som en liten gutt men med fantastisk spenst og som var tatt med som målmann. Tor sto i målet før kampen og sentrale damer fra Gryllefjord og medlemmer i saniteten og kirkeforeningen så denne gutten som sto i målet. Disse damene kalte Gryllefjordspiller til sidelinja der de gav en krystallklar advarsel om ikke å skyte ballen hardt mot lillegutten i Kvæfjordmålet. Dersom spillerne ikke gjorde det som de nå hadde fått beskjed om, skulle de få med både saniteten og kirkeforeningen å gjøre.

Vi må heller ikke glemme idrettslagets største arrangement i 1949 som var Hovedlandsrennet for Nord-Norge med langrenn, hopprenn i Vikelandsbakken med 4.000 tilskuere og kombinert med utdeling av kongepokalen. Vikelandsbakken var den største bakken i Nord-Norge med en bakkerekord på 72 m og større enn Holmenkollen.

Jeg kunne nevne mange flere som har bidratt til en idrettsbevegelse i Kvæfjord gjennom de 100 årene idrettslaget har eksistert. Men jeg velger å stoppe med det og inspisere alle til å kjøpe historieboka til 100 kr. Historieboka som er til salgs beskriver ikke bare idrettshistoria, men også kvæfjordhistorie.

Så til slutt en henstilling til oss alle. Kvæfjordbygda har vist seg å være en god bygd å bo i. Men vi trenger å heine om dette og bry oss om hverandre slik at vi unngår at mennesker rundt oss føler ensomhet og har vansker med å finne nære venner. Vis ansvar og bry dokker om hverandre. Det gjør dere ved å hilse og snakke med hverandre i stedet for bare å snakke om de andre.

Takk og lykke til framover med å gjøre Bygda til et godt sted for oss alle.

Jan Meyer