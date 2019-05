nyheter

Ibestad kommune er i gang med samfunnsdelen til kommuneplanen. Den nye planen blir ibestadværingenes overordnede utviklingsdokument. Den skal behandle øysamfunnets utfordringer og alternative strategier for fremtidig utvikling.

Her skal det asfalteres Fylkesvei 2 på Aun får 2,5 kilometer med ny asfalt i år.

Ordfører Dag Sigurd Brustind sier at dette kommer samtidig med at en nyopprettet region gjennom Hålogalandsrådet starter strategiarbeid for felles bo- og arbeidsmarkeder.