nyheter

Leserinnlegg: - Det er nok nå, NRK!

Jeg er egentlig ikke forbauset. 45 år som korpsmusikant, både som amatør og profesjonell, bør være nok til å vite at statskanalen ikke evner å omtale musikkorpsbevegelsen med respekt. I bunn og grunn omtales ikke musikkorpsene i Norge i det hele tatt, med ett unntak: 17. mai-sendinga. Hva ville 17. mai vært uten skolekorps, amatørkorps, Forsvarets profesjonelle korps og HM Kongens garde? Med en lydkulisse av Gammel Jegermarsj, alskens andre marsjer og jublende barn får korpsene som sveiper over TV-skjermen 30 sekunders oppmerksomhet. Stiftelsesår, antall medlemmer, uniformer. På småstedene finner dere fram kuriosa om stort og smått. Alt som må til for å fylle dagen med prat.

Hva med ellers i året? Hva sier og skriver dere om oss da? Jeg har de siste dagene prøvd å finne ut hvordan dere har omtalt korpsene på de ulike sendeflatene dere disponerer. Jeg søkte for eksempel på «Musikkorps» på www.nrk.no, og det som kom opp, er sørgelig lesing. Av de 20 øverste sakene er én fra i år (den skal jeg komme tilbake til), ni fra i fjor og fem fra hvert av de to foregående årene. Det er mye elendighet å lese om i disse sakene. Flystreiken til Norwegian i fjor, for eksempel. Det er selvsagt grusomt for de skolekorpsene som fikk ødelagt korpsturene de hadde spart til i mange år, men er det virkelig den eneste vinklinga hvor man kan la et musikkorps inneha hovedrollen?

Mange av sakene er også knyttet til nedleggingsspøkelset som truer Forsvarets korps med jevne mellomrom. Mer negativitet der, altså. Elendige øvingsforhold, dårlig veistandard og mangel på korps er andre stikkord. Et og annet unntak er det heldigvis. NRKs medarbeider i Harstad, Nils Mehren, har ved flere anledninger, seinest høsten 2017, laget fine reportasjer om det vi i Hærens musikkorps driver med. En av reportasjene hans ble til og med sendt på Dagsrevyen en fredagskveld. Andre lokalkontor har sikkert sine trofaste slitere som lager fine korpsrelaterte reportasjer, men jeg sliter med å finne dem.

På NRK TV er det heller ikke mye å rope hurra for. En 30 minutters episode i serien Musikkpuls fra 2013 og en dokumentarserie om Eikanger-Bjørsvik Musikklag fra 2011 er det mest åpenbare, men det er seks år siden den ferskeste serien ble sendt. Jeg hadde imidlertid litt høyere forhåpninger til 2018 enn vanlig. Tross alt var det utropt til Musikkorpsenes år av kulturministeren, og Regjeringen ga fem millioner i tilleggsbevilgninger

Det startet lovende. Allerede 17. januar 2018 var «Norge nå» viet korpsbevegelsen. Eikanger-Bjørsvik Musikklag, europamestere for brassband i 2017, var hovedkorps, så her var det virkelig mulighet til å vise hva et elitekorps er i stand til å spille. Det var imidlertid Gråblåserne, et nystartet aspirantkorps for voksne, som var mest i fokus. Du trenger ikke være fagutdannet i musikk for å skjønne at nybegynnere ikke akkurat låter så fint. I tillegg var det mye snakk om vaffelrøre og dugnadsinnsats. Ut fra det jeg opplever som mangeårig kulturskolepedagog med elever som driver med både korps og fotball, håndball eller langrenn, er dugnadsbelastningen vel så stor, om ikke større i idrettslagene. Hele sendinga ble en flau oppvisning i fasttømring av eksisterende fordommer mot korpsene. Ekstra frustrerende er det at tilsvarende dugnadsinnsats innen idretten premieres med utdeling av prisen for «årets ildsjel» under idrettsgallaen på direktesendt tv, midt i beste sendetid, i begynnelsen av januar hvert eneste år.

Hva skjedde så resten av året? Min arbeidsplass, Forsvarets musikk, fikk en drøy time i desember. Sett i betraktning av at dette var et 200-årsjubileum for en av landets eldste og største kulturinstitusjoner, er det i hvert fall helt åpenbart for meg at det skulle bare mangle om ikke vi fikk noen minutter i allmennkringkastingens rampelys. Sist Hærens musikkorps spilte på norsk tv var forresten i 1989. Norsk Militær Tattoo fikk også sine tilmålte minutter, men dette arrangementet er ikke representativt for hva norske korps driver med. På radio ble det satt av 30 minutter til «Treblås og messing» en gang i uka, en programpost som har gått noen år. Ellers var det fint lite.

Prikken over i-en satte dere sist fredag da Fredagspanelet på NRK P2s Nyhetsmorgen skulle debattere temaet «Er korpsmusikk vakkert?». Å finne noen som er villig til å snakke dritt om korpsbevegelsen er ikke vanskelig. Det er bare å velge ut en oppmerksomhetssyk person som er villig til å si hva som helst for en dag i rampelyset. Akkurat hva denne personen greide å vrenge ut av seg, bryr jeg meg ikke så mye om. Det som imidlertid gjør meg eitrende sint er hvordan redaksjonen avslører sin kultursnobbethet overfor en bevegelse med mer enn 60000 medlemmer spredt utover hele landet, og sin kunnskapsløshet om hva begrepet korpsmusikk rommer. Hvordan ville det tatt seg ut om fotballkommentatorer ble servert spørsmålet: Er knøttefotball god idrett? Eller at langrennsekspertene skulle diskutere barneskirenn?

Det var nemlig på dette nivået det ble debattert. Grunnlaget for debatten var det korpsene gjør på 1. og 17. mai. To dager av et helt år! Det låter kanskje ikke helt konge av et skolekorps i regn og minusgrader, men det gjør det av Smørås skolemusikk. De ble nummer tre i ungdomsklassen i årets Europamesterskap for brassband. Det gjør det også av Småbispan – Bispehaugen skolekorps som fikk delta i den store paraden i Washington DC på USAs uavhengighetsdag i 2015. Fikk dere forresten med dere prosjektet «Lyden langs leia» i 2018 hvor skolekorps i Harstad, Vesterålen og Lofoten reiste med Hurtigruta og ga utenlandske turister en opplevelse de aldri vil glemme? Dette er en bitteliten brøkdel av de skolekorpopplevelsene dere overser.

Hva med de nasjonale mesterskapene? I Trondheim arrangeres det NM for janitsjarkorps hvert år. I 2019 deltok 113 korps med 5456 deltakere. Dette greide dere glatt å overse. I Brassband-NM i år vant Eikanger-Bjørsvik, og de kunne dermed delta i EM for tredje år på rad. Det ble heller ikke lagt merke til av dere.

Og før dere begynner å tro at alt dreier seg om konkurranse og mesterskapstitler; det arrangeres konserter over en lav sko gjennom HELE året. Nyttårskonserter, temakonserter, korpsstevner med særkonserter, adventskonserter. Det spilles på sykehjem, utenfor sykehus, på kjøpesenter, fotballkamper og på andre lokale arenaer. Da har jeg ikke engang begynt på det vi i Forsvarets musikk driver med.

Det er nok nå, NRK! Jeg forventer at dere viser dere allmennkringkasterstausen verdig og sørger for at korpsinteresserte lyttere og seere får et godt tilbud. Jeg forventer at dere slutter med den overfladiske og negative dekninga, og i stedet framstår som en seriøs formidler av alt korpsbevegelsen står for. Still gjerne kritiske spørsmål, men sørg for å basere spørsmålene på faktisk kunnskap framfor journalistenes inngrodde fordommer.