Flertall av harstadpolitikerne er mot Rogla-oppdrett

Kystsoneplanen er under revidering. I utkastet som er ute på høring blir det foreslått en ny lokasjon sør for Store Rogla og en vest for Lille Rogla.

Dette forslaget har satt sinnene i kok. Motstanderne mot oppdrett ved Rogla krever nå svar fra de politiske partiene på hvor de står i saken.