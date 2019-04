Hege fra Sørvik hjelper de fattigste av de fattige

nyheter

For noen dager siden kom Hege tilbake etter å ha besøkt urbefolkningslandsbyen Varvane der stiftelsen nå driver et landsbyprosjekt. Da hun for tre år siden besøkte landsbyen, var hun i tvil om de kunne få til noe der.

Verre enn i slummen

– De 300 innbyggerne fordelt på 70 husholdninger bodde under elendige forhold i ettroms hytter bygget av pinner og med tak tekket av plast og annet tilgjengelig materiale. Gulvene var av leire og kumøkk, som i regntida ble til en klissete masse av gjørme. Her var ingen toalett, innbyggerne gjorde fra seg i grøfter og på markene, og de hentet vann i en skitten grøft. Avfall lå slengt overalt, og sykdommer florerte. Forholdene var mye verre enn det vi kan oppleve i slummen i Mumbai. Landsbyen var uten lys, noe som i tillegg til skorpioner og slanger betød en stor usikkerhet for kvinner og barn. Der var ingen tradisjon for skolegang, og de fleste voksne var analfabeter, noe som bidro til at de stilte bakerst i køen for selv de dårligst betalte jobbene. Inntektsnivået lå langt under det som FN definerer som ekstrem fattigdom, og med svært usikre forhold for jenter, var barneekteskap en stor utfordring.