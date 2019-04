Dette jobber politiet med søndag

nyheter

Lønsdal: Klokka 15.37: Røde Kors har vært på kjentmannstur i Saltdal, fra Lønsdal via Sørbøravatn og ned Daumannsdalen. De har tatt snøprofiler og melder om stor rasfare i området. Til obs, melder Nordland politidistrikt.

Tromsø: 14.45. Berg. En personbil har kjørt av vegen på E8. Politiet er på stedet. Ingen personskade.

Klokka 16.00 melder politiet følgende: Oppretter sak om uaktsom kjøring. Syrisk fører. Førerkort ikke beslaglagt på stedet.

Beiarfjellet: Scooterpatrulje fra Røde Kors har transportert en person som trengte legetilsyn fra ei hytte til bilvei, melder Nordland politidistrikt.

Meløy: cirka 13.00. FV17 ved Halsa: Trafikkulykke. To personbiler har kollidert. Fire personer involvert, disse er ute av bilene, melder Nordland politidistrikt.

Rana: 12.45. Scooterpatrulje fra Norsk Folkehjelp har bistått to turgåere som hadde fått utstyrsproblemer ved Kvistendalstunet. Personene er fraktet ned av fjellet, melder Nordland politidistrikt.

Sjøvegan: 11.30. Mann ringte politiet for å orientere om at han hadde vært uheldig under kjøring og støtt borti en annen bil. Erkjente å ikke ha førerkort. Politiet rykket ut og kunne i tillegg konstatere at han ikke var edru. Han er nå siktet for flere forhold og blodprøve er sikret, melder Troms politidistrikt.

Evenskjer: Trafikkuhell ved krysset til Bøneset på FV115.

Se egen sak: Her

Bjerkvik: 11.30. Branntilløp i verkstedbygg. Brannen er slukket. En person sjekkes av ambulansepersonell etter å ha pustet inn røyk, melder Nordland politidistrikt.

Sandnessjøen: 11.00. Promillekontroll gjennomført på FV17 ved Radåsmyra. 50 kontrollerte, ingen reaksjoner, melder Nordland politidistrikt.

Tromsø: 10.30. Melding om en gående mann i sentrum som sparket i en parkert bil han passerte og lagde skade på kjøretøyet. En patrulje rykket ut og påtraff kort tid etter en mann i nærområdet. Politiet mener vi har påtruffet gjerningsmannen og han anmeldes for skadeverk, melder Troms politidistrikt.

Gravdal: 02.23. Kom inn flere meldinger om skudd i Gravdal. Politiet til stedet. Fant en adresse der det var full fest. En personfyrte på fyrverker inne og slapp dette ut av et vindu. Politiet anmelder saken, melder Nordland politidistrikt.