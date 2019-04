Bøtelagt for å ha dyttet og skjelt ut politimann

nyheter

Dette var meldingen en mann i 30-årene, ifølge ordensmakten, ga en politimann i Sør-Troms i fjor høst. Nå er han siktet for forulempet en offentlig tjenestemann.

Eskalerte

Den sinte mannen var oppbrakt, og oppsøkte politimannen for å diskutere hvorfor han var fratatt førerkortet. Ut fra siktelsens utforming kan man anta at diskusjonen gikk en smule over styr.