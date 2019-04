Bakevideoene på YouTube nådde ut til arbeidsplassen: Amalie fikk kremjobben

nyheter

21-åringen fra Harstad har siden i fjor sommer jobbet som deltidsansatt ved Osen Spiseri i Medkila. Etter hun har figurert i Harstad Tidende og HT-TV om baking, har hun fått fått ansvar for baking av kaker på spiseriet.

– Etter jeg var med i reportasjen og videoen på «Irene rundtomkring», sa sjefen at han ønsket at jeg skal bake alle kakene vi serverer. Da så han for seg at vi kunne ha mange kaker i disken nå som vi har utvidet åpningstiden. Hver mandag er jeg på Osen spiseri og baker kaker, sier Pedersen.