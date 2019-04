Politiet beholder førerkortet

nyheter

Mannen er siktet for å ha kjørt i rus 11. mars i år. Etter politiets mening etter at han hadde inntatt flytende metadon. Mannen har ikke resept for å kunne bruke midlet heller.

Politiet ba derfor tingretten om en kjennelse som tillater dem å midlertidig tilbakekalle føreretten for mannen til saken mot han er avgjort.