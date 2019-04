Hensynsløs kjøring i rus på Kvæfjordeidet

nyheter

Episoden skjedde på Kvæfjordeidet i Harstad kommune natt til søndag 8. juli i fjor. Bilføreren, en mann med adresse i Harstad, hadde vært på fest i Kvæfjord. Der drakk han seks øl og litt brennevin. Under festlighetene fant han ut at han ville hjem. Men i stede for å vente på å bli edru, eller ta en drosje, satte han seg bak rattet i privatbilen.

Heisatur

Det gikk ikke så bra. I forklaringen under tilståelsessaken i Trondenes tingrett fortalte mannen at han kunne huske at det «gneldret» i dekkene i en sving, ved campingen på Kvæfjordeidet. Han måtte åpenbart ha hatt for stor fart, for bilen gikk rett fram i svingen og ut i grøfta, beskrev han.