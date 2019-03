En kveld i ABBAs verden

nyheter

Denne skattekista hadde Harstad Janitsjar og grave i, når de skulle sette sammen denne musikalske hyllesten til ABBA. Og for en hyllest det ble, og for en kveld!

I et fullsatt Nordic hall, ble lysene dempet litt over klokka åtte, dirigent Asbjørn Abelseth løftet armene, og så var moroa i gang. Og det var ikke veldig mye som minnet om et amatørkorps her. Det låt tett og fint, og følelsen av at dette var et forsterket korps som spilte Abbalåter, forsvant som dugg for solen. Korpsdelen føyde seg fint i helheten, og ble på mirakuløst vis, nærmest en del av ABBA. Det er en fornøyelse å se en dirigent som Asbjørn Abelseth, han elsker det han driver på med, og med hele kroppen styrer han musikerne fremover med stødig hånd. Og amatørene på scenen er proffe nok, til å både forstå, og følge, hans minste vink.