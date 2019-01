Ingen hurtigbåt i dag heller

nyheter

Ifølge Troms fylkestrafikk er både linje 2 - mellom Harstad og Tromsø, og linje 6 - mellom Harstad og Bjarkøystedene kansellert på grunn av været.

Torsdag ble alt av hurtigbåttrafikk stoppet av uværet, men selv om harstadregionen har rolig vær for øyeblikket, er ikke det tilfelle i resten av fylket. Meteorologene melder at vinden dreier nordvest fredag morgen. Det betyr liten storm i Troms.

Dette er et resultat av at et lavtrykk ved Svalbard slår seg sammen med et lavtrykk utenfor Nord-Norge. Nordland rammes verst av sterk vind.

E10 over Bjørnfjell kan bli et problemområde. Her ventes det både vanskelige kjøreforhold og svært kraftige vindkast. Det i tillegg til stor snøskredfare.

Meteorologenes tekstvarsel for fredag er:

Nordland: Vestlig full storm utsatte steder, i formiddag dreiende nordvest. Lokalt svært kraftige vindkast. I ettermiddag minking til nordvest liten storm utsatte steder, først i sør, i kveld stiv kuling, sterk kuling i nord. Sludd-, snø, og haglbyger. Periodevis regnbyger på kysten. Utrygt for torden.

Troms: Vestlig, senere nordvest sterk kuling utsatte steder, i ettermiddag økning til nordvest liten storm. Lokalt kraftige vindkast. Snø- og haglbyger, periodevis sluddbyger på kysten. Utrygt for torden.

For lørdag gjelder følgende:

Nordland: Minking til nordvest liten kuling utsatte steder, fra lørdag ettermiddag frisk bris. Snøbyger.

Troms: Minking til nordvest sterk kuling utsatte steder, lørdag formiddag stiv kuling, fra lørdag ettermiddag liten kuling. Snøbyger.

Og søndag:

Nordland: Opp i frisk bris fra omkring nord, om kvelden nordaust liten kuling på yttersida av Lofoten og Vesterålen. Snøbyger, flest byger i ytre strøk.

Troms og Finnmark: Nordvest opp i liten kuling utsatte steder, stiv kuling utsatte steder i Øst-Finnmark, om kvelden opp i stiv kuling fra mellom nordaust og nordvest. Snøbyger.