De kommer til Bakgården

Der disse gutta dukker opp blir det fest, noe som har gjort bandet til et svært ettertraktet liveband. Takket være radiohits som «Can You Hear The Morning Singing», «Bicycle», «Burning Up», «Face of the Moon» og «Good Girls», for å nevne noen av bandets mest kjente sanger, kommer Violet Road-konsertene med tilnærmet allsanggaranti, mener arrangørene.

Violet Road har siden debuten i 2008 gitt ut hele seks album, og har samarbeidet på flere låter med en annen bakgårdsaktuell artist, nemlig Åge Aleksandersen.

– Konserten Violet Road spilte i Bakgården i 2014, går det fremdeles gjetord om. Når de nå kommer tilbake har de enda flere godlåter med seg i bagasjen, skriver arrangørene i en pressemelding til artistslippet.